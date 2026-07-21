44e promotion de L'ENOA : 132 nouveaux officiers prêts à servir

La Promotion sous-lieutenant Amadou Diallo de l’Ecole nationale des Officiers d’Active, a reçu ses épaulettes de Sous-lieutenant marquant la fin de leur stage dans ce creuset de la formation des officiers.



La cérémonie a eu lieu le mardi 21 juillet 2026 à la Cour de la Devise de l’Ecole sous la présidence de Yankhoba Diémé, ministre des Forces armées en présence des autorités administratives, civiles et militaires, parents et amis des nouveaux sous-lieutenants et la famille du parrain.



Selon le ministère des Forces armées, cette 44e promotion baptisée sous-lieutenant Amadou Diallo est forte de cent trente-deux (132) officiers issus du Sénégal et de 14 pays partenaires. Le sacre de cette promotion marque la fin de deux années de formation morale, physique et intellectuelle, d’enseignement académique et leur entrée et leur entrée dans le corps des officiers de l’Armée.



Après le traditionnel dépôt de gerbe par le Ministre des Forces, et la remise des épaulettes aux nouveaux sous-lieutenants, ils ont prononcé leur serment jurant de servir la patrie avec honneur et loyauté.



S’adressant à la promotion à l’honneur, Yankhoba Diémé, ministre des Forces armées leur a recommandé de toujours ériger la résilience en ligne de conduite face à toute épreuve et de s’inspirer des qualités humaines et professionnelles de leur parrain.



Cette cérémonie a permis de rendre également un vibrant hommage au général de division Cheikh Mouhamadou Lamine Boucounta Camara, Chef de l’état-major particulier du président de la République, issu de la 10e promotion de l’ENOA en l’intégrant au Temple de la Renommée de l’Ecole, renseigne le ministère des Forces armées.



Depuis sa création en 1981, l’Ecole nationale des Officiers d’Active, creuset de la formation des cadres des armées africaines, a pu former mille six cent quatre-vingt-dix-huit (1698) officiers dont quatre cent cinquante-deux (452) en provenance de pays amis. Dans quelques jours, ces nouveaux sous-lieutenants rejoindront leurs corps d’affectation en tant que chefs de section et meneurs d’hommes.