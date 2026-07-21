Mondial 2026 : l'Assemblée nationale reporte les auditions publiques sur la participation de la délégation sénégalaise

Les auditions publiques consacrées aux conditions de préparation, d’organisation et de participation du Sénégal à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 connaissent un réaménagement de calendrier. Initialement prévues à partir du mercredi 22 juillet 2026, ces séances ont été reportées à une date ultérieure par la Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de l’Assemblée nationale.



Dans un communiqué rendu public ce mardi 21 juillet, l’instance parlementaire présidée par l'honorable député El Hadji Gueye explique que ce report découle de contraintes de calendrier et du besoin d'harmoniser ces travaux avec les activités en cours au sein de l'institution.



La Commission précise toutefois que cette décision ne remet pas en cause l'importance de la démarche, qui vise à garantir une organisation optimale des auditions. Le nouveau programme sera diffusé ultérieurement après ajustement avec les parties prenantes, la Commission réaffirmant son attachement à la transparence et à la redevabilité dans la gestion du sport national.