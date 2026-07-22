Souveraineté économique et transformation industrielle : Oumar Rémy Touré prend officiellement les rênes de l'APROSI

Une nouvelle ère s'ouvre à l'Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (APROSI). Oumar Rémy Touré a pris officiellement ses fonctions de directeur général ce mardi 21 juillet 2026, succédant à Mamadou Lamine Ndiaye lors d'une cérémonie de passation de service solennelle. Devant un parterre d’investisseurs, de partenaires techniques et financiers et d'autorités, le nouveau patron a décliné sa feuille de route, placée sous le signe de l'efficacité, de l'innovation et de la souveraineté économique.



Dans son allocution, l'expert en commerce international a exprimé sa gratitude envers le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre Al Aminou Lo et le ministre de l'Industrie et du Commerce Serigne Guèye Diop. Inscrivant sa mission dans le cadre de la transformation structurelle de l'économie sénégalaise, Oumar Rémy Touré a rappelé que « les nations ne deviennent pas industrielles par hasard » et prôné une rupture avec le modèle d'exportation de matières premières au profit d'une création de valeur ajoutée locale et d'emplois qualifiés pour la jeunesse.



Pour faire de l'APROSI un vecteur d'attractivité nationale et régionale face à la concurrence internationale, le nouveau directeur général a dévoilé une feuille de route axée sur cinq piliers majeurs : l'excellence, la célérité, l’innovation, le partenariat et la redevabilité. Prônant un management inclusif fondé sur l'intelligence collective et le mérite, il a salué le travail de son prédécesseur avant de conclure par un hommage touchant à ses défunts parents et au Grand Jaraaf Papa Youssou Ndoye, rappelant que chaque usine implantée constitue une victoire concrète contre la précarité.