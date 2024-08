Magal - Augmentation des tarifs : El Malick Ndiaye envoie des bus DDD à la gare des beaux maraîchers

Cette décision du ministre sénégalais des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens va soulager les populations souhaitant se rendre dans la ville religieuse, face au diktat des chauffeurs et à la hausse des tarifs.



Après avoir assuré plus de 300 départs, El Malick Ndiaye et le Directeur Général de Dakar Dem Dikk ont pris l'initiative d'envoyer des bus supplémentaires à la gare des Baux Maraîchers.



Cette mesure vise à soutenir les populations locales confrontées à l'augmentation des tarifs décidée par les transporteurs, qui ont triplé les prix.