Magal : Ousmane Sonko reçu par Serigne Mountakha Mbacké

En prélude de la 130e édition du Grand Magal, événement religieux commémorant le départ en exil du fondateur du mouridisme, prévu vendredi. Le Premier ministre, Ousmane Sonko, s’est rendu ce mercredi à Touba où il a été reçu, par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



C’est peu avant 15 h que le chef du gouvernement, accompagné d’une délégation restreinte, est arrivé à la résidence du khalife sise à Darou Miname.



S’exprimant devant le guide religieux, le Premier ministre a précisé que « cette forte délégation témoigne de l’importance que l’Etat accorde au Magal, un événement religieux à la dimension de la vie et de l’œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul », a indiqué le Premier ministre, précisant : « Il ne s’agit pas d’une visite privée, mais plutôt un ziar effectué au nom du gouvernement, pour recueillir vos prières et recommandations afin que la mission confiée à nous par les Sénégalais soit accomplie de la meilleure des manières », a-t-il ajouté.



Le chef du gouvernement a également réitéré au khalife la promesse du chef de l’État de résoudre dans les cinq ans à venir, les problèmes liés à l’eau et à l’assainissement à Touba. « Nous avons reçu des instructions fermes du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, allant dans ce sens. Et nous allons nous y atteler dans les meilleurs délais, pour soulager les populations de la ville sainte », a-t-il expliqué.



De son côté, le Khalife général des mourides dit avoir un grand espoir dans ce projet majeur annoncé par le chef de l’État envers qui il dit avoir « une grande estime ». Serigne Mountakha Mbacké l’a aussi rassuré de son engagement à accompagner le gouvernement dans tous ses projets de société et de développement.