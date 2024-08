Magal Touba 2024 : des projets d’envergures pour la grande mosquée et l’appel du Khalife général des Mourides

Lors de la cérémonie officielle marquant la 130e édition du Magal de Touba, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a annoncé un projet important pour la communauté : l'extension de la grande mosquée de Touba.



D’après Serigne Bassirou Abdou Khadre ce projet inclura « l'installation de parasols et de climatiseurs, destinés à améliorer le confort des fidèles lors de la prière, particulièrement pendant les moments de grande affluence ».



Dans son message, le Khalife a exhorté les fidèles à suivre les enseignements de Cheikh Amadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride, ainsi que les préceptes de l'Islam et les enseignements du Prophète Mouhamed. Il a souligné l'importance de la paix dans le pays. Il a prié pour que la stabilité continue de régner au Sénégal.



Le Khalife a également abordé des sujets d'actualité, notamment en conseillant aux jeunes de rester au pays au lieu de risquer leur vie à travers l'immigration irrégulière.



Il a plaidé pour la finalisation de projets comme le Daraay Cheikhoul Khadim, et a confirmé que les travaux et les installations de parasols de la grande mosquée débuteront après la saison des pluies.



En plus de prier pour les victimes d'accidents de la route, Serigne Mountakha a exprimé son soutien aux sinistrés des inondations récentes, rappelant qu'il est en contact avec les autorités pour résoudre les problèmes d'assainissement dans la ville de Touba.



Le Khalife, par le biais de son porte-parole, a aussi exprimé sa gratitude envers le gouvernement sénégalais, représenté par une délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, le Général Jean Baptiste Tine.



Cette délégation comprenait plusieurs ministres dont Moustapha Djeck Sarré (Formation professionnelle), Khady Diene Gaye (Sports), Alioune Badara Dione (Microfinance), Moussa Bala Fofana (Collectivités territoriales), Ibrahima Sy (Santé), Mabouba Diagne (Agriculture), Cheikh Diba (Finances et budget).



Des délégations des familles religieuses du Sénégal, des ambassadeurs accrédités au Sénégal ainsi que des représentants de plusieurs pays ont pris part à la cérémonie officielle



Des imams, des guides de communautés religieuses, des sommités scientifiques, d’anciens ministres, des hommes d’affaires ont été aussi présentes à la cérémonie officielle.