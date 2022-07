Magal Touba: Le gouverneur de Diourbel donne les assurances de la bonne organisation de l'événement

Le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, a donné, mercredi, des assurances pour une bonne organisation du grand Magal de Touba prévu entre le 14 et le 15 septembre prochain.



« Nous avons fait le tour des doléances du comité d’organisation et à travers certains pôles. Si tout est bien fait, nous osons espérer que l’édition 2022 du grand magal de Touba sera une réussite », a-t-il dit au terme d’une réunion du comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs du grand magal de Touba.



La rencontre s’est tenue en présence du président du comité d’organisation, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des mourides, et d’autres dignitaires de la confrérie.



Le magal de Touba commémore le départ en exil au Gabon du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, le 12 août 1895, sous la contrainte de l’autorité coloniale.



Des centaines de milliers de fidèles musulmans, principalement de la confrérie mouride se rendent chaque année à cette manifestation religieuse. Nécessitant une importante préparation dans divers domaines.



C’est ainsi que dans le secteur de la santé, les doléances évoquées lors de CRD ont essentiellement tourné autour de la mise en service du nouvel hôpital, Ahmadoul Khadim, et l’achèvement des travaux de construction du forage de l’hôpital Matlabul Fawzeiny.



Avec APS