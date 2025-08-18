Magal de Touba 2025 : 253 individus arrêtés pour diverses infractions dont 95 déférés au parquet (Police)

La Police nationale a mené plusieurs opérations durant la 131e édition du Grand Magal de Touba. Ces actions ont permis l'interpellation de 253 individus pour diverses infractions, dont 95 ont été déférés au parquet.



Selon le communiqué de la police publié ce 17 août, les opérations de lutte contre le trafic de drogue ont conduit aux saisies suivantes : 293 cornets, 4,130 kg, et 23 joints de chanvre indien; 5 pilules d'ecstasy, 20 pilules d'ecstasy/MDMA, 1 pièce de haschich, 7 grammes de skunk, 11 képas de kush, 140 bouteilles de produit cellulosique.



Sur les routes, les forces de l'ordre ont saisi 1 117 pièces et mis en fourrière 42 véhicules et 110 motos. Elles ont également perçu 1 887 000 francs CFA d'amendes forfaitaires.



65 accidents de la circulation ont été recensés dont 6 mortels, 34 avec blessures corporelles, et 25 avec dégâts matériels.



Dans le cadre de leur mission humanitaire, les services de police ont installé deux postes médicaux qui ont fourni les soins suivants : 453 consultations, 109 mises en observation, 27 urgences prises en charge sur place, 10 urgences référées.



Les postes avancés ont aussi permis de retrouver 54 enfants égarés. Parmi eux, 26 ont été rendus à leur famille, et 28 ont été confiés aux services de l'enfance, notamment à l’AEMO (Assistance éducative en milieu ouvert).



La police informe également que pour cette édition, 4 606 fonctionnaires en civil et en tenue ont été déployés. Ce dispositif a été renforcé par des véhicules lourds et des moyens techniques modernes, tels que des caméras de surveillance et des drones, pour une meilleure réactivité face aux incidents.

