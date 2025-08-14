Magal de Touba 2025 : Participation record, plus de 6,5 millions de pèlerins

Le Magal de Touba 2025 a battu un record de participation, avec 6 583 278 pèlerins recensés, selon un communiqué d’Emergence Consulting. « Le nombre de participants au Magal a plus que doublé entre 2011 et 2025, passant de 3 090 000 à 6 583 278 », souligne le document. Cette progression confirme l’importance croissante de l’événement dans le calendrier religieux et économique national.Dirigée par le Dr Moubarack Lo, ingénieur statisticien-économiste, l’équipe d’Emergence Consulting a mené, du 10 au 13 août, un travail de terrain pour analyser les flux entrants et les comportements économiques des participants. L’étude s’est appuyée sur des enquêtes auprès des pèlerins, recensant les points de départ, les modes de transport, les dépenses engagées, les dates d’arrivée et la durée des séjours.Les données montrent que 235 919 véhicules (hors motos et charrettes) ont accédé à Touba pendant la période, rotations comprises. « Cela représente une hausse de 14,5 % du nombre de véhicules en moyenne annuelle entre 2023 et 2025 », précisent les auteurs. L’analyse des circuits d’acheminement met en évidence les axes routiers majeurs et les modes de transport les plus sollicités.Le profil des participants se répartit entre 5 129 891 voyageurs venus de différentes localités du Sénégal et de l’étranger, et 1 443 387 résidents de Touba et des autres localités du département de Mbacké. Selon les projections démographiques de l’ANSD, la participation des résidents a enregistré une hausse moyenne annuelle de 6,55 % depuis 2023.L’étude accorde une attention particulière à la dépense moyenne par pèlerin et à la durée du séjour, des indicateurs clés pour mesurer les retombées économiques directes et indirectes. Les résultats complets permettront de mieux appréhender l’impact financier de l’événement, ainsi que ses effets sur le commerce local, l’hôtellerie et les services de transport.