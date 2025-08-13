Réseau social
Magal de Touba : 357 interventions des sapeurs-pompiers, 21 morts dans des accidents
La Brigade nationale des sapeurs-pompiers, mobilisée à Touba pour le Magal, a réalisé, jusqu’à ce mercredi 13 août, un total de 357 interventions de toutes natures.
 
D'après les informations rapportées par Radio Sénégal international (RSI), sur les 357 interventions celles relatives à des accidents de la circulation ont occasionné 21 corps sans vie. 
 
Les sapeurs-pompiers recommandent aux femmes enceintes en état avancé de limiter leurs déplacements vers les zones de forte affluence.
 
Ils appellent également les responsables des grandes cuisines à redoubler de vigilance et à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité.
 
Moussa Ndongo

Mercredi 13 Août 2025 - 18:42


