Magal de Touba : 357 interventions des sapeurs-pompiers, 21 morts dans des accidents

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers, mobilisée à Touba pour le Magal, a réalisé, jusqu’à ce mercredi 13 août, un total de 357 interventions de toutes natures.
D'après les informations rapportées par Radio Sénégal international (RSI), sur les 357 interventions celles relatives à des accidents de la circulation ont occasionné 21 corps sans vie.
Les sapeurs-pompiers recommandent aux femmes enceintes en état avancé de limiter leurs déplacements vers les zones de forte affluence.
Ils appellent également les responsables des grandes cuisines à redoubler de vigilance et à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité.
