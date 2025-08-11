Magal de Touba : 5 morts et 170 victimes dans 75 accidents de la circulation (sapeurs-pompiers)

Dans le cadre de la couverture de la 131ᵉ édition du Grand Magal de Touba, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a recensé cinq (5) décès dans 75 accidents de la circulation, totalisant 170 victimes, a indiqué ce lundi le commandant Yatma Dièye, chef de la Division information et relations publiques.
« La brigade a fait au total 120 interventions, dont 75 accidents de la circulation routière ayant occasionné 170 victimes dont 5 corps sans vie », a-t-il déclaré sur la RFM.
Selon lui, cette situation appelle au « respect strict des règles du code de la route à deux jours de l’événement ».
Le commandant a invité les piétons à se conformer aux règles de traversée des routes, rappelant aux conducteurs et passagers l’importance du port de la ceinture de sécurité.
Le chef de la Division information et relations publiques a également recommandé aux conducteurs « d’éviter les excès de vitesse, les surcharges, ainsi que les dépassements et sorties non réglementaires ».
Il a recommandé aux motocyclistes de porter systématiquement leur casque de protection.
« La brigade a fait au total 120 interventions, dont 75 accidents de la circulation routière ayant occasionné 170 victimes dont 5 corps sans vie », a-t-il déclaré sur la RFM.
Selon lui, cette situation appelle au « respect strict des règles du code de la route à deux jours de l’événement ».
Le commandant a invité les piétons à se conformer aux règles de traversée des routes, rappelant aux conducteurs et passagers l’importance du port de la ceinture de sécurité.
Le chef de la Division information et relations publiques a également recommandé aux conducteurs « d’éviter les excès de vitesse, les surcharges, ainsi que les dépassements et sorties non réglementaires ».
Il a recommandé aux motocyclistes de porter systématiquement leur casque de protection.
Autres articles
-
Alerte météo : fortes pluies et vents annoncés sur Dakar, Louga, Saint-Louis et Mbour
-
Grand Magal 2025 : 554 sapeurs-pompiers et 93 véhicules mobilisés à Touba
-
Affaire du "bus disparu": le journaliste du groupe iGFM convoqué à la DIC
-
Abidjan : un bus convoyant 70 Sénégalais pour le Grand Magal de Touba porté disparu
-
15ᵉ Congrès du SAES : Le secrétaire général sortant obtient un second mandat