Magal de Touba : 5 morts et 170 victimes dans 75 accidents de la circulation (sapeurs-pompiers)

Dans le cadre de la couverture de la 131ᵉ édition du Grand Magal de Touba, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a recensé cinq (5) décès dans 75 accidents de la circulation, totalisant 170 victimes, a indiqué ce lundi le commandant Yatma Dièye, chef de la Division information et relations publiques.



« La brigade a fait au total 120 interventions, dont 75 accidents de la circulation routière ayant occasionné 170 victimes dont 5 corps sans vie », a-t-il déclaré sur la RFM.



Selon lui, cette situation appelle au « respect strict des règles du code de la route à deux jours de l’événement ».



Le commandant a invité les piétons à se conformer aux règles de traversée des routes, rappelant aux conducteurs et passagers l’importance du port de la ceinture de sécurité.



Le chef de la Division information et relations publiques a également recommandé aux conducteurs « d’éviter les excès de vitesse, les surcharges, ainsi que les dépassements et sorties non réglementaires ».



Il a recommandé aux motocyclistes de porter systématiquement leur casque de protection.