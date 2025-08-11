Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Magal de Touba : 5 morts et 170 victimes dans 75 accidents de la circulation (sapeurs-pompiers)



Magal de Touba : 5 morts et 170 victimes dans 75 accidents de la circulation (sapeurs-pompiers)
Dans le cadre de la couverture de la 131ᵉ édition du Grand Magal de Touba, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a recensé cinq (5) décès dans 75 accidents de la circulation, totalisant 170 victimes, a indiqué ce lundi le commandant Yatma Dièye, chef de la Division information et relations publiques.
 
« La brigade a fait au total 120 interventions, dont 75 accidents de la circulation routière ayant occasionné 170 victimes dont 5 corps sans vie », a-t-il déclaré sur la RFM.
 
Selon lui, cette situation appelle au « respect strict des règles du code de la route à deux jours de l’événement ».
 
Le commandant a invité les piétons à se conformer aux règles de traversée des routes, rappelant aux conducteurs et passagers l’importance du port de la ceinture de sécurité.
 
Le chef de la Division information et relations publiques a également recommandé aux conducteurs « d’éviter les excès de vitesse, les surcharges, ainsi que les dépassements et sorties non réglementaires ».
 
Il a recommandé aux motocyclistes de porter systématiquement leur casque de protection.
Autres articles

Moussa Ndongo

Lundi 11 Août 2025 - 18:52


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter