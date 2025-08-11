Magal de Touba : plus de 1,32 milliard FCFA déjà investis dans la gratuité des soins à Diourbel

À l’occasion du Grand Magal de Touba, l’Agence Sénégalaise de la Couverture Sanitaire Universelle (SEN-CSU) déploie un dispositif spécial d’immatriculation et de production de cartes d’assuré à l’Université Cheikhoul Khadim et au centre Guindi. Le coup d’envoi de cette vaste campagne nationale d’enrôlement sera donné le mardi 12 août 2025 par le directeur général de la SEN-CSU, Dr El Hadji Séga Guèye, a appris PressAfrik.Dans son bilan pour la région de Diourbel, l’agence annonce avoir mobilisé « entre juin et juillet 2025 un montant total de 1 323 395 050 FCFA pour financer les initiatives de gratuité dans les structures sanitaires. Ces paiements couvrent l’année 2024 ainsi que janvier et février 2025. Les principales dépenses concernent la césarienne (491 650 000 FCFA), la dialyse (394 825 000 FCFA), le Plan Sésame (361 623 750 FCFA) et la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans (75 296 300 FCFA). »Pour renforcer l’accès aux soins, « la SEN-CSU a signé plusieurs conventions avec les quatre établissements publics de santé (EPS) de la région, avec 116 officines privées pour l’achat de médicaments et produits pharmaceutiques, avec le Dahira Hizbout Tarqiyya pour l’enrôlement et la production de cartes, ainsi qu’avec le guide religieux Serigne Khabane Mbacké pour intégrer 1 994 daaras, représentant environ 120 000 Ndongo Daaras, au dispositif de la CSU. »L’agence a également implanté et équipé des bureaux CSU dans 13 centres de santé et 4 EPS, tout en formant de nouveaux agents prestataires pour assurer l’accueil et la communication de proximité.À partir du 16 août 2025, des ateliers de signature de conventions de prise en charge avec tous les districts sanitaires de la région seront organisés, sous la présidence du gouverneur de Diourbel, en présence du directeur régional de la Santé et des acteurs du programme.