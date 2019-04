Mahammad Boun Abdoullah Dionne va rendre son tablier ce vendredi

L’agenda du président investi récemment est très chargé. Après avoir prêté serment mardi et assisté à la célébration de la fête nationale jeudi, Macky Sall va recevoir ce vendredi la lettre de démission de son fidèle Premier ministre, avant de procéder à une nouvelle nomination.



Même si tout laisse à croire que, pour la formation d’un nouveau gouvernement, les consultations ont déjà été faites, rien n’est clair sur la reconduction ou non de Mahammad Boun Abdoullah Dionne. Seul le président sait s’il va succéder à lui-même.



Vu la coalition au tour du président Macky Sall qui d’ailleurs lui à permis de gagner au premier tour l’élection présidentielle du 24 février dernier avec plus de 58% des voix, on s’attend à plusieurs changements dans le nouveau gouvernement. Un Premier devrait être nommé dans l’après midi de ce vendredi et il présentera son équipe en fin de semaine.