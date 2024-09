Mahdi Camara devient grand en Ligue 1 mais toujours pas chez les Scorpions

Dans un entre-jeu déplumé à la reprise et toujours orphelin de Pierre Lees-Melou, Mahdi Camara a surnagé lors des revers contre Marseille (1-5) et Lens (2-0), avant de lancer les Bretons vers leur premier succès de la saison (4-0) contre Saint-Etienne, juste avant la trêve, en ouvrant le score contre son club formateur. Et ce, avant d'affronter le PSG samedi et de découvrir la Ligue des champions. À 26 ans, Camara confirme sa dynamique du dernier exercice et la nouvelle dimension prise ces derniers mois alors que se profile, après le Parc des Princes, les grands débuts européens des Finistériens, jeudi, contre les Autrichiens du Sturm Graz. Avec 32 matches de championnat disputés, la grande majorité du temps comme titulaire, il avait été un rouage majeur dans la saison historique réalisée par le club finistérien, terminée à la 3e place de Ligue 1.