Maillots des « Lions » avec une seule étoile : la FSF s’explique et annonce une nouvelle version

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a apporté des précisions suite aux réactions suscitées par la publication des nouveaux maillots de l'équipe nationale, arborant une seule étoile.
Dans un communiqué, l’instance dirigeante informe l'opinion publique que la « production de ces maillots a été lancée en août 2025 par notre équipementier Puma, en amont de la dernière Coupe d'Afrique des Nations ». À l'issue de notre sacre, poursuit la FSF, les « délais de fabrication et les contraintes industrielles ne permettaient pas d'interrompre ce processus déjà engagé ».
Consciente de l'attachement légitime du peuple sénégalais à ses symboles, la FSF rassure l'ensemble des supporters : les « nouveaux maillots intégrant la deuxième étoile sont actuellement en cours de production ». Leur mise à disposition est prévue à partir du mois de septembre prochain, indique la Fédération Sénégalaise de Football.
La FSF présente ses excuses pour toute incompréhension que cette situation a pu susciter et remercie les supporters pour leur engagement constant, leur vigilance et leur attachement indéfectible à l'équipe nationale.
Dans un communiqué, l’instance dirigeante informe l'opinion publique que la « production de ces maillots a été lancée en août 2025 par notre équipementier Puma, en amont de la dernière Coupe d'Afrique des Nations ». À l'issue de notre sacre, poursuit la FSF, les « délais de fabrication et les contraintes industrielles ne permettaient pas d'interrompre ce processus déjà engagé ».
Consciente de l'attachement légitime du peuple sénégalais à ses symboles, la FSF rassure l'ensemble des supporters : les « nouveaux maillots intégrant la deuxième étoile sont actuellement en cours de production ». Leur mise à disposition est prévue à partir du mois de septembre prochain, indique la Fédération Sénégalaise de Football.
La FSF présente ses excuses pour toute incompréhension que cette situation a pu susciter et remercie les supporters pour leur engagement constant, leur vigilance et leur attachement indéfectible à l'équipe nationale.
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