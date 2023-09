Maïmouna Bousso crache ses vérités : " la DGE s'est substituée au Conseil constitutionnel"

" Le Président Sonko a été investi par une coalition de partis politiques légalement constitués, lesquels on tenu, pour lever toute équivoque, à signer une déclaration commune d'investiture que le mandataire détenait par devers lui. Il n'empêche. L'administration électorale s'est substituée au Conseil constitutionnel pour vouloir éliminer le Président Sonko de la course. Mais ce n'est que peine perdue", a soutenu Maïmouna Bousso, présidente des Forces Citoyennes lors d'un point de presse tenu ce samedi à Dakar.

Selon elle, le "gouvernement de Macky Sall a usé et abusé de notre justice pour assoir un règne à la place de la démocratie et confisquer les acquis de plusieurs années de lutte et de résistance . C’est dans cette démarche que plusieurs adversaires politiques se sont vus écartés des élections , de Karim Wade à Khalifa Sall en passant par l’élimination de plusieurs candidats au cours d’un processus de parrainage opaque".

"Jamais la ligne franchise hier pour Ousmane sonko n’avait été atteinte par la DGE qui s’érige en juge électoral en lieu et place du conseil constitutionnel qui est seul habilité à dire qui est ou n’est pas candidat . Une forfaiture de plus faite contre Ousmane Sonko qui ne cesse de vivre toutes sortes d’injustices de 2016 à nos jours", a-t-elle poursuivi.

Maïmouna Bousso qui parle au nom de la coalition "Sonko Président 2024" estime que "la DGE a refusé aux mandataires de donner de simples fiches de parrainage pour le citoyen Ousmane Sonko par seul motif qu'il est inéligible. Jamais et nulle part, Ousmane Sonko n'a vu se faire notifié une décision de justice qui parle de l'ineligibilité".

"Comme à l’accoutumée, le Président Macky Sall viole la loi. Il utilise la justice pour poursuivre des adversaires politiques. Il utilise la gendarmerie pour réprimer le peuple. Et maintenant, il utilise des fonctionnaires qui se prennent pour des juges électoraux et qui se permettent de remplacer le conseil Constitutionnel qui est seul habiliter à dire qui est candidat et qui ne peut pas considérer. Jusqu'à présent on ne parle pas de candidat on parle de candidat à la candidature et tous les Sénégalais ont le droit de candidater. Donc ils ont violé la loi", a-t-elle fustigé.

Pour la présidente des Forces Citoyennes, le leader de Pastef est victime d'injustice. "Cette injustice que nous combattons depuis 2012. Nous sommes convaincus qu'il est victime de refus de citoyenneté. Qui d'autre pour porter ce combat ? Nous sommes des millions de Sénégalais prêt à porter ce combat. Mais nous avons la responsabilité d'assumer la nôtre et nous dirons dans les jours à venir toutes les formalités et les procédures que nous avons décidé d'emprunter", a-t-elle confié.

Maïmouna Bousso a réagi après le refus de la Direction générale des élections (DGE) de donner au mandataire de Ousmane Sonko les fiches de parrainage. La présidente du mouvement des Forces Citoyennes qualifie l'acte de forfaiture. Selon elle, l'administration électorale s'est substituée au Conseil constitutionnel pour vouloir éliminer Sonko de la course.