Maintien de Guy Marius en prison: Me Khoureyssi Ba va introduire un recours dès demain mercredi

La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar infirme l'ordonnance et statuant à nouveau déclare la demande de mise en liberté provisoire de Guy Marius Sagna irrecevable sur le reçoit d'appel; confirme l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 139 alinéa du code de procédure pénale.



Une décision que l'avocat de Guy Marius Sagna, Me Khoureyssi Ba estime incompréhensible, puisque le parquet général se rapporte et ne s'est pas opposé à la libération de l'activiste. " je ne suis pas satisfait, Guy devait rentrer chez lui aujourd'hui. La décision rendue semble être politique, puisque le parquet général s'est rapporté. Pourquoi donc évoquer les dispositions de l'article 139 alinéa du CPP et évoqué l'irrecevabilité", s'interroge l'avocat.



Toutefois, la robe noire annonce que dès demain mercredi un recours sera introduit devant le bureau du Doyen des juges.



Pour rappel, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a ordonné ce mardi la main levée des mandats de dépôt concernant Ousmane Sarr et Fallou Galass Seck et a rejeté celle de Guy Marius Sagna.