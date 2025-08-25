Mairie de Dakar : Bassirou Diomaye Faye félicite Abass Fall, nouveau maire de Dakar

« Je félicite chaleureusement M. Abass Fall, ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, pour son élection à la tête de la Ville de Dakar », a écrit le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sur sa page Facebook, plus d’une heure après le scrutin.
Le chef de l’État a souhaité que cette nouvelle responsabilité confiée à son camarade de parti, le Pastef, soit placée « sous le signe du service public, du dialogue et d’une action résolue au service des Dakaroises et des Dakarois ».
Abass Fall a été élu ce lundi 25 août à l’issue du scrutin destiné à remplacer Barthélémy Dias, déchu de son poste par une décision judiciaire. Il a obtenu 49 voix, contre 30 pour le maire par intérim Ngoné Mbengue, suivi de Daouda Guèye (8 voix) et de Mouhammed Massamba Sèye (1 voix).
