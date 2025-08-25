Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Mairie de Dakar : Bassirou Diomaye Faye félicite Abass Fall, nouveau maire de Dakar



Mairie de Dakar : Bassirou Diomaye Faye félicite Abass Fall, nouveau maire de Dakar
« Je félicite chaleureusement M. Abass Fall, ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, pour son élection à la tête de la Ville de Dakar », a écrit le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, sur sa page Facebook, plus d’une heure après le scrutin.

Le chef de l’État a souhaité que cette nouvelle responsabilité confiée à son camarade de parti, le Pastef, soit placée « sous le signe du service public, du dialogue et d’une action résolue au service des Dakaroises et des Dakarois ».

Abass Fall a été élu ce lundi 25 août à l’issue du scrutin destiné à remplacer Barthélémy Dias, déchu de son poste par une décision judiciaire. Il a obtenu 49 voix, contre 30 pour le maire par intérim Ngoné Mbengue, suivi de Daouda Guèye (8 voix) et de Mouhammed Massamba Sèye (1 voix).
Autres articles

Bacary Badji (stagiaire)

Lundi 25 Août 2025 - 17:17


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter