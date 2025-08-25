Mairie de Dakar : Bougane dénonce des “arrangements de coulisses” et s’interroge sur la trahison de l’opposition

Bougane Guèye Dany a réagi à l’élection d’Abass Fall à la tête de la mairie de Dakar. Le leader du mouvement Gueum Sa Bopp, « Les Jambaars », dénonce ce qu’il considère comme des “manœuvres” et des “arrangements de coulisses”.
“Honteux ! Le PASTEF pourtant minoritaire s’empare de la mairie de Dakar par les manœuvres, des arrangements de coulisses”, a-t-il fustigé.
Des années de lutte démocratique, de sacrifices, tout ça pour ça ! Qui a trahi Barth et l’opposition dans son ensemble ? “, s'est-il interrogé, avant de conclure que c'est “triste pour notre histoire politique avec autant d’ans foirés…”
