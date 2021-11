Mairie de Dakar : Khalifa Sall devra trancher entre Barth et Soham Wardini le plus rapidement possible

A Dakar où la place revient à Taxawu Sénégal, c'est le flou total. Jusqu'aujourd’hui, Khalifa Sall n'avait pas encore fait son choix entre Barthélemy Dias et Soham Wardini pour porter les couleurs de la coalition. Chargé de trancher, Khalifa Sall ne fait rien.



C'est le même cas pour les communes d'arrondissement. Mais là, ce n'est pas une bataille entre membres de Taxawu Dakar. C'est en réalité le Pastef qui tient tête à Taxawu. Dans beaucoup de communes d'arrondissement, les partisans de Ousmane Sonko réclament les postes au même titre que Taxawu Dakar. Ce qui crée un blocage total.



En tout cas, le temps est compté pour Khalifa Sall. L'horloge tourne et l'ancien maire de Dakar devra trancher le plus rapidement possible. Selon des sources au journal Les Echos, le deadline pour la publication de toutes les têtes de liste a été fixé ce mardi. Ce qui veut dire que Khalifa Sall va, d'une manière ou d'une autre, faire un heureux (ou une heureuse) et en conséquent, un malheureux (ou une malheureuse).



Dans tous les cas, Barthélémy, Dias et Soham Wardini seront tous les deux candidats, choisis ou pas.