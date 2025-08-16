Mairie de Dakar : la date de l’élection d’un nouveau maire fixée au plus tard le 27 août

L’élection du nouveau maire de Dakar devra se tenir au plus tard le 27 août, conformément aux instructions du ministre des Collectivités territoriales, Balla Moussa Fofana. Ce dernier a demandé au préfet de Dakar de convoquer le conseil municipal en session extraordinaire afin de procéder au scrutin.



Le ministère a précisé que « le recours en cassation introduit par Barthélemy Dias, écarté de son poste, n’a aucun effet suspensif. » C’est donc à Ngoné Mbengue, maire par intérim qu’il revient de convoquer le conseil municipal.



Selon Les Échos, la bataille politique s’organise déjà. Bien que minoritaire, le parti Pastef entend briguer la mairie et a désigné Abass Fall, ministre du Travail, comme candidat. Celui-ci mènerait actuellement « une campagne active auprès des conseillers municipaux. »



En face, la coalition Takhawou Dakar, majoritaire au sein du conseil municipal, prépare sa riposte avec l’implication directe de Khalifa Sall, indique le journal.

La coalition Benno Bokk Yaakaar, quant à elle, est encore en concertation et pourrait décider de présenter un candidat ou de soutenir celui de l’opposition.



Enfin, Les Échos rapporte qu’en cas d’échec du processus électoral, le pouvoir n’écarte pas la mise en place d’une délégation spéciale pour gérer la mairie.