Mairies Dakar et Yoff : Diouf Sarr reconnaît sa défaite et félicite Barth et Seydina Issa Laye

Le maire sortant et candidat à la ville de Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr, a reconnu sa défaite. Dans un poste via sa page Facebook, il a félicité les deux nouveaux maires à savoir Barthélémy Dias et Seydina Issa Laye Sambe.



"Nous rendons grâce à Dieu; la démocratie sénégalaise a une fois de plus rayonné à travers le scrutin du 23 janvier. Nous félicitons Seydina Issa Laye Samb et Barthélémy Dias, respectivement donnés vainqueurs par les urnes à Yoff et à Dakar", a-t-il écrit.



Le ministre de la Santé n'a manqué de réitérer "ses encouragements et vœux de réussite pour l'intérêt général". Non sans remercier les Dakarois et dakaroises.



"Nous exprimons nos remerciements à tous les Dakaroises et Dakarois qui nous ont démontré une adhésion entière à notre ambition pour l'émergence de notre ville capitale. Notre engagement à vous servir demeure intact", a-t-il conclu.