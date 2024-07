Maison de la Presse : Sambou Biagui officiellement installé dans ses fonctions ce mardi

A peine installé, M. Biagui a déclaré son engagement à faire de cet édifice dédié à la presse sénégalaise, « une ruche bourdonnante d’activités et d’inventions, avec des idées novatrices et compte faire de cette structure publique un cadre d’échanges, avec l’ambition de contribuer à raffermir, par ce biais, les liens entre professionnels des médias». Il a tenu ces propos lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Bara Ndiaye.



M. Biagui mise aussi sur l’organisation de sessions de renforcement de capacités au profit des journalistes. Il s’agira, selon lui, de mettre en place « un cadre d’échanges mensuels pour raffermir les liens et offrir aux futurs reporters, un cadre de renforcement de capacités (radio, télévision, presse écrite) et dans tous les supports de communication où des experts animeront des panels de haut niveau ».



Sambou Biagui a évoqué plusieurs chantiers qu’il compte mettre en œuvre en relation avec les ministères et directions et services de l’État. Il a notamment cité « l’organisation des rencontres […] afin de mieux faire connaître au grand public tout ce dont dispose la Maison, en termes d’opportunités d’hébergement et de restauration ».



Il a également invité les journalistes, techniciens et professionnels des médias, à davantage « s’approprier » la Maison de la Presse-Babacar Touré et d’en faire un « cadre de travail et de recherche où il fait bon vivre ».



« Je m’engage ainsi à poursuivre le développement de cet espace, à encourager l’innovation et à promouvoir une culture d’excellence et de collaboration avec toute la presse nationale et internationale », a-t-il déclaré.