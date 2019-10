Maison des Reporters : Moussa Ngom croit dur comme fer à la réussite de son projet (Entretien)

Moussa Ngom, un journaliste indépendant, a lancé lundi à Dakar la « Maison des reporters », un média appelé à être financé par le public. Cette révolution médiatique a pour objectif de promouvoir un journalisme « indépendant et de qualité » dans le but de répondre à la demande des internautes notamment Sénégalais. Dans une interview accordée à PressAfrik, le journaliste croit dur comme fer à la réussite de son projet bien que l’objectif de la levée de fonds soit loin d’être atteint. Par ailleurs, le coordonnateur de la "Maison des reporters" a fait savoir que les sujets d’enquête, de reportage et des portraits seront privilégiés par sa plateforme.