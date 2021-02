Maka Colibantang : une femme mariée à un émigré et son amant trainés en justice

Abdoulaye Sissao alias Moro, amant d’une femme mariée à un émigré, a été trainé en justice par l’époux « cocu ». Il est accusé d’avoir entretenu des rapports sexuels avec la dame A.Y. Leur histoire d’amour a été découverte par le petit frère du mari de A.Y, Koutouba Kane, qui a alerté son frère. Ce dernier actionne la police qui a ouvert une enquête.



Interrogée, la femme l’émigré A.Y a avoué sa relation amoureusement avec Moro. Elle q déclaré que Moro est son amant. « Ce dernier ne cesserait de me faire des avances. AU début, je lui avais donné un faux numéro et finalement j’ai accepté de sortir avec lui parce que qu’il a tellement insisté. Un jour, il m’a appelée au téléphone vers 5 heures du matin pour que je me rendre chez lui et c’est là que nous avons entretenu un premier rapport sexuel », a-t-elle avoué.



L’amant donne une autre version. Face aux enquêteurs, Moro a soutenu que c’est la femme de l’émigré qui venait de le retrouver toutes les nuits. Interrogé sur sa relation amoureuse avec A.Y.



« C’est la femme qui en cessait de me suivre. A chaque fois, elle venait dans mon atelier pour m’emprunter de l’argent. (…). Une fois, elle m’a donné rendez-vous dans leurs toilettes ».



Le procureur requiert l’application de la loi. Le juge Cissé Ndoa a mis l’affaire en délibéré au 11 mars