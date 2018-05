Makhtar Diokhané blanchit Imam Ndao: 'Il n’a participé à aucune réunion et n'a jamais..."

La défense : Est-ce que Imam Ndao a participé aux réunions de Lac-Rose et de Richard Toll.

L’accusé : Non. Imam n’a participé à aucune réunion de Rosso, de Richard Toll et de Lac Rose.

La défense : La gendarmerie a dit qu’Imam était prêt à rejoindre les rangs de Boko-Haram ?

L’accusé : Je n’ai jamais dit cela.

La défense : La gendarmerie a dit que Matar Diokhané a dit qu’il disposait d’un groupe sous l’appui de Imam Ndao

L'accusé: Non. Imam n'était au courant de rien.

La défense : La gendarmerie a précisé que le daara d’Imam Ndao servait d’hébergement aux jeunes qui devaient partir au Nigéria ? Vous le contestez ?

L’accusé : Non. Ce n’est pas vrai.

La défense : Le passage par Kaolack est dû au fait que les bus de la Sonef étaient à Kaolack ? Vous le confirmez ?

L'accusé : Oui. Je confirme.