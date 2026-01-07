Maladies Tropicales Négligées : le traitement du trachome passe sous la barre des 100 millions FCFA

Le trachome, causé par la bactérie, "Chlamydia trachomatis" , est une maladie tropicale négligée qui se transmet par contact avec les sécrétions oculaires infectées, via les mains, les vêtements, les surfaces dures et les mouches. Les infections répétées entraînent une cicatrisation de la paupière interne, provoquant le recourbement des cils vers l'intérieur et des éraflures sur la cornée (une affection douloureuse, appelée trichiasis trachomateux, pouvant entraîner la cécité).



Selon un communiqué publié par WebWire, le nombre de personnes nécessitant un traitement contre le trachome, première cause infectieuse de cécité dans le monde, est passé sous la barre des 100 millions pour la première fois depuis le début des relevés mondiaux. On estimait à 1,5 milliard le nombre de personnes à risque en 2002, contre 97,1 millions en novembre 2025. Soit une réduction de 94 %. (En 2011 encore, on estimait à 314 millions le nombre de personnes à risque nécessitant un traitement). Il est souligné que cette étape marque des décennies d'efforts soutenus de la part des ministères nationaux de la santé, des communautés locales et des partenaires internationaux mettant en œuvre la stratégie SAFE approuvée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) .



« La réduction à moins de 100 millions de personnes du nombre de personnes nécessitant des interventions contre le trachome témoigne du leadership fort des pays et de la mise en œuvre rigoureuse de la stratégie SAFE », a déclaré le Dr Daniel Ngamije Madandi, Directeur du Département du paludisme et des maladies tropicales négligées à l’OMS. « Les progrès réalisés dans toutes les régions de l’OMS où le trachome est endémique montrent que la stratégie SAFE est à la fois efficace et adaptable à différents contextes. L’OMS reste déterminée à soutenir les pays en leur fournissant une assistance technique afin de parvenir à l’élimination mondiale du trachome en tant que problème de santé publique d’ici à 2030. »



Le Sénégal a éliminé le trachome en 2025



Les efforts visant à éliminer le trachome s’inscrivent dans le cadre de l’objectif de développement durable 3.3, qui appelle à mettre fin à l’épidémie de maladies tropicales négligées (MTN), ainsi que dans celui de la feuille de route MTN 2021-2030, qui vise l’élimination mondiale du trachome d’ici à 2030. Il faut rappeler que l’OMS a validé 27 pays dont le Sénégal ayant éliminé le trachome en tant que problème de santé publique.



Le ministère de la santé et de l’action sociale (MSAS), dans un communiqué, datant du 16 juillet 2025 avait souligné que le trachome est classé parmi les 14 maladies dites Maladies Tropicales Négligées (MTN) endémiques au Sénégal. «Pour éliminer le trachome en tant que problème de santé publique, le Sénégal a mis en œuvre la stratégie CHANCE, recommandée par l’OMS. Cette approche globale vise à réduire la transmission de l’agent pathogène, à éliminer les infections existantes et à gérer les complications associées. Avec l’appui de ses partenaires, le Sénégal a ainsi répondu aux besoins de 2,8 millions de personnes réparties dans 24 districts sanitaires », note le communiqué du MSAS.