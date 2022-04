Mali: 6 soldats tués et 20 blessés dans 3 attaques «terroristes»

L'armée malienne a annoncé dimanche 24 avril la mort de six soldats dans trois attaques simultanées de groupes « terroristes » ayant utilisé des « véhicules bourrés d'explosifs », contre trois camps militaires dans le centre du Mali, Ces attaques ont fait six morts et 20 blessés dans les trois camps visés à Sévaré, Bapho et Niono par des « groupes armés terroristes (qui) ont utilisé des véhicules kamikazes bourrés d'explosifs », précise le communiqué des Forces armées maliennes. Ces attaques ont été revendiquées par la Katiba du Macina du prédicateur peul Amadou Koufa, dans un message audio parvenu à l'AFP.