Mali: A Kidal, la MINUSMA promeut le respect des droits des personnes en détention

Le Bureau régional de la Mission de l’Onu au Mali (MINUSMA) à Kidal, au nord du pays, à travers sa section des Affaires judiciaires et pénitentiaires (SAJP), a organisé, fin mars, une journée de réflexion autour du thème : "Restauration de l’autorité de l’Etat pour la protection des droits des détenus de Kidal".



Cet atelier avait pour but d’informer et de sensibiliser la population, les autorités du Comite de Sécurité Mixte de l’Azawad à Kidal (CSMAK), la société civile, les cadis, et les autorités de la ville, sur les vertus d'un bon exercice de la justice, source de résolution pacifique des différends.



Depuis 2012, les autorités judiciaires et pénitentiaires ne sont pas présentes à Kidal suite à la crise qui secoue le Mali. En l’absence de l’autorité de l’État, les Cadis font office de juges et en cas de condamnation, les coupables sont acheminés au lieu de détention tenu par la CSMAK.



Le système de justice traditionnel joue un rôle important dans le règlement des différends. Cependant, les acteurs de ce système, ne maitrisent pas tous les contours des règles, standards et normes afférant au droit international des droits de l’Homme, comprenant les aspects de la détention et de l’accès à la Justice.