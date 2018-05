Mali: Boubeye Maïga à Ménaka pour rassurer des populations en plein désarroi

Ménaka est dans le grand nord-est du Mali, tout proche de la frontière avec le Niger. Dans cette zone, les groupes armés et représentants de communautés touaregs, daoussahak et peules dénoncent les exactions contre des civils, dont une centaine a été tuée en quelques semaines. La situation pourrait devenir vite incontrôlable, et ce malgré la présence de la force Barkhane et des casques bleus. C'est dans ce contexte que les mouvements Gatia, MSA et Ganda Izo ont signé un protocole d'accord le 5 mai à Bamako.