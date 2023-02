Mali: Cheikh Mahi Niasse reçu par le colonel Assimi Goita

Le Khalife de Médina Baye a été reçu mercredi par le Président de la Transition du Mali, le Colonel Assimi Goïta. Cheikh Mahi Ibrahima Niasse et l'homme fort de Bamako ont échangé « sur la paix et la stabilité au Mali et dans la sous-région ». Selon un communiqué parcouru par Emedia à l’entame de ses propos, l’ambassadeur de la République du Sénégal à Bamako a remercié le Président de la Transition et les disciples de la Fayda Tidjaniya qui ont eu « l’amabilité d’inviter l’auguste khalife de la Faydaa Tidjaniya pour la Ziara annuelle qui se tient à Ségou ».



« En tant que guide religieux, il est tout à fait normal que le khalife vienne rendre une visite de courtoisie au chef de l’Etat, comme nous l’enseigne l’islam. C’était également l’occasion pour le Cheikh de proférer des prières de paix et de bonheur pour les autorités de la transition et le peuple malien », a ajouté monsieur l'ambassadeur.