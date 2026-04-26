Mali : l’Armée annonce que «la traque des terroristes se poursuit», après avoir «révélé» le niveau d’alerte

Au Mali, l’État-major général des Armées (EMGA) a annoncé, ce dimanche, que «la traque des groupes armés terroristes se poursuit à Kidal, Kati et dans d’autres localités du pays», précisant que «les niveaux d’alerte ont été relevés dans tout le pays», au lendemain d’une attaque de grande ampleur qui a visé de nombreuses grandes villes dont Bamako.



Dans son communiqué, l’EMGA a aussi précisé que des couvre-feux, des patrouilles de grandes envergures intensifiées et des points de contrôle renforcés ont été instaurés «pour assurer une surveillance accrue face à la menace» terroriste. Face à ceux qui ont «semé la peur et le chaos», les autorités ont enfin prévenu que les attaques «ne resteront pas sans réponses».