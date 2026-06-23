Mali : Demande de liberté pour le journaliste Chahana Takiou

Les avocats du journaliste Chahana Takiou ont déposé une demande de libération provisoire auprès du pôle judiciaire anti-cybercriminalité du Mali. Le directeur du journal 22 Septembre est incarcéré depuis le 8 juin pour avoir dénoncé le détournement du droit de la presse par la justice. La requête, déposée le 19 juin, met en avant sa santé fragile. Le journaliste est diabétique et souffre de problèmes cardiovasculaires. Son procès est fixé au 27 juillet.



Un autre journaliste, Abdrahamane Keita, directeur du Témoin, est également emprisonné depuis le 9 juin. Il lui est reproché d'avoir déploré le contrôle de la ville de Kidal par les jihadistes du Jnim. Ses avocats n'ont pas encore déposé de demande similaire.



Selon Rfi qui donne l’information, la Maison de la presse a établi des contacts institutionnels. L'organisation cherche à obtenir la libération de ces deux professionnels et celle d'un troisième journaliste actuellement détenu.