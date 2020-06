Mali: Démission de 4 membres de la Cour constitutionnelle

La situation politique au Mali est entrain de prendre une nouvelle tournure. Quatre magistrats sur les 8 autres de la Cour Constitutionnelle viennent de rendre leur démission à qui de droit, a-t-on appris de sources concordantes.

Il s’agit de Mamadou Boiré, M’Père Diarra, Fatoumata Diallo et Zoumana Moussa Cissé.



La démission de ces quatre conseillers de la présidente de la Cour Constitutionnelle intervient seulement à quelques jours du décès de l’un des conseillers de cette institution. Cette dernière est au cœur des contestations depuis les résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle.



Ce, depuis qu’elle a proclamé il y a deux mois les résultats définitifs du second tour des élections législatives. Cet arrêt de la Cour a suscité et continue de susciter de nombreuses tensions à travers le pays.



Maliweb