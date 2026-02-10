Tensions à l'UCAD : Me Bamba Cissé condamne les bavures policières et appelle à l'apaisement

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé, a réagi aux affrontements survenus entre les forces de l’ordre et les étudiants à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), qui ont coûté la vie à l’étudiant Abdoulaye Bâ, inscrit en deuxième année de Médecine.



S’exprimant sur la situation, le ministre a condamné les bavures policières. « Je condamne les violences policières. Ces bavures ne doivent jamais être tolérées. Les choses ont dégénéré et un étudiant a perdu la vie. Nous prions pour le repos de son âme. Les Forces de défense et de sécurité n’ont pas voulu cela. Nous ne cautionnons la violence par quelques bords que cela puisse se trouver et les responsabilités seront situées », a-t-il déclaré.



Me Bamba Cissé a précisé que l’intervention des Forces de défense et de sécurité s’inscrivait dans une mission de protection des biens publics. « Nous prônons un maintien de l’ordre sans bavure et nous veillerons à son application. J’ai formellement interdit l’usage des armes à feu dans le cadre des opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre », a-t-il assuré.



Le ministre a également révélé que des fouilles menées dans certaines chambres d’étudiants ont permis de découvrir des objets, notamment des « grenades lacrymogènes », sans donner davantage de détails sur les circonstances.



En conclusion, le ministre de l’Intérieur a tenu à adresser un message d’apaisement à la communauté universitaire. « Nous épousons la cause estudiantine lorsqu’elle est légitime. L’université n’est pas un lieu de guerre, mais un espace de paix et d’apprentissage. Nous sommes convaincus que l’écrasante majorité des étudiants est animée par le désir d’apprendre. Ces étudiants méritent d’être encadrés et soutenus », a-t-il affirmé.