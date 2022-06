Mali: «Il faut un chronogramme et un mécanisme de suivi de la transition»

Les négociations se poursuivent entre les autorités maliennes de transition et la Cédéao. Bamako espère une levée des sanctions économiques imposées depuis début janvier par l’organisation ouest-africaine, qui exige des garanties sur l’organisation des futures élections et sur un retour rapide à l’ordre constitutionnel. L’adoption d’un décret présidentiel, la semaine dernière, fixant à deux ans l’allongement de la transition, avant même la fin des négociations, a pris par surprise les chefs d’État de la Cédéao. Nassirou Arifari-Bako, ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin et actuel envoyé spécial pour l’Afrique de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) est l'invité de RFI.