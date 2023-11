Mali : L'UNESCO condamne le meurtre du journaliste d'Abdoul Aziz Djibrilla

L'assassinat tragique d'Abdoul Aziz Djibrilla, animateur émérite d'une émission diffusée sur Radio Naata à Labbezanga, a suscité une condamnation catégorique de la part d'Audrey Azoulay, Directrice générale de l'UNESCO. L'incident s'est produit le 7 novembre 2023 au Mali, alors qu'il se déplaçait avec des collègues à Gao, dans le nord du pays.



Dans un communiqué de presse parvenu à PressAfrik, Mme Azoulay a dénoncé « cet acte odieux », exhortant toutes les parties concernées à garantir la sécurité des journalistes et des professionnels des médias. Elle a souligné l'importance vitale du travail journalistique pour informer les populations et a insisté sur la nécessité de traduire les auteurs de ce crime en justice.



« Cet acte violent n'a pas seulement coûté la vie à Abdoul Aziz Djibrilla, mais a également entraîné l'enlèvement de deux autres journalistes et blessé un autre individu lors de cette attaque, menée par des hommes armés dont l'identité reste inconnue. L'UNESCO, engagée dans la défense de la liberté de la presse et de la sécurité des journalistes, a intensifié ses efforts à travers diverses initiatives », lit-on sur le document.