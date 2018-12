Mali: Visite d'une délégation du comité de sanctions de l’ONU à Tombouctou

Une délégation du Comité des sanctions de l’ONU, conduite par l’Ambassadeur suédois auprès des Nations Unies, Olof Skoog, s’est rendue mercredi à Tombouctou pour constater les avancées enregistrées et les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger.



La délégation a rencontré le Gouverneur de la région Koina Ag Ahmadou et le Chef du bureau régional de la MINUSMA Riccardo Maia. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre de l’accord de paix, notamment le processus DDR-Intégration accélérés, démarré le mois dernier mais aussi, ce qui entrave le processus.



« Nous avons pu discuter avec le Gouverneur sur les défis qui existes ici à Tombouctou. Nous avons constaté que certains de ces défis sont parfois différents de ce que nous avons entendu à New York et à Bamako. Nous sommes impressionnés par le travail de la MINUSMA au Mali, notamment à Tombouctou. Cette nouvelle dynamique du processus de paix après les élections présidentielles, contribuera à une ambiance pacifique au bénéfice du peuple malien. Je crois que le Gouverneur est aussi d’accord qu’il y a une volonté d’avancer, » a déclaré Olof Skoog, Président du Comité de Sanctions de l’ONU.