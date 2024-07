Mali: arrestation de Youssouf Daba Diawara, proche de l'imam Dicko

Dans la déclaration rendue publique ce samedi, Synergie d’Action pour le Mali qui regroupe une coalition de forces politiques plutôt adversaires de la junte dénonce « une violation flagrante des droits de l'homme et de la liberté d’expression », avant d’exiger la libération immédiate de leur camarade.



Arrêté par des hommes non formellement identifiés (certains étaient armés), Youssouf Daba Diawara venait d’une cérémonie d’hommage rendu à des Maliens qui ont perdu la vie lors des manifestations qui ont précédé en 2021 la chute de l’ancien-président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK). D’après nos informations, il est désormais à la Brigade d'investigation judiciaire (BIJ) de Bamako. Un avocat et un proche de Youssouf Daba Diawara ont pu finalement le rencontrer samedi à la BIJ. Il sera en principe présenté ce lundi devant la justice.



Très présent sur le terrain de la contestation de la junte, Youssouf Daba Diawara est un proche de l’Imam Mahmoud Dicko, à présent opposant de la junte. L’homme arrêté était le coordinateur des mouvements, associations et sympathisants de l’imam Dicko, la CMAS, mouvement dissous en mars dernier par les militaires.