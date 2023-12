Mali: attaque sanglante du Jnim dans le village symbole de Farabougou

Ils sont arrivés en nombre entre 14 et 15 heures locales, et ont quitté les lieux vers 17 heures.



Entre-temps, les jihadistes de la Katiba Macina du Jnim ont décimé le détachement de l'armée positionné dans le village.



Les jihadistes ont principalement ciblé les soldats maliens et les villageois accusés de collaborer avec eux, notamment les chasseurs traditionnels dozos, qui servent dans la zone de supplétifs aux militaires. Plusieurs sources sécuritaires et civiles locales avancent un bilan de près de cinquante soldats et chasseurs tués (plus d'une vingtaine de soldats, plus d'une vingtaine de chasseurs) et une quinzaine de blessés, mais tous s'accordent à dire qu'il est encore trop tôt : plusieurs dizaines de soldats et de villageois sont toujours portés disparus. On ignore combien ont été tués ou pris en otage, et combien se cachent toujours en brousse.



Camp militaire saccagé et dépouillé

La plupart des habitants ont pu fuir et hier soir, les renforts de l'armée venus de Sokolo ont pénétré dans un village désert. Les jihadistes avaient saccagé le camp militaire, emporté quantité de matériel et détruit ce qu'ils ne pouvaient pas prendre avec eux.



Une source sécuritaire malienne parle de « carnage », pointe l'impossibilité dans ce secteur d'utiliser les vecteurs aériens -en raison vraisemblablement de la topographie de la zone ou encore de la proximité physique immédiate des différents acteurs- et dénonce la présence dans le village d'éléments infiltrés du Jnim.



En octobre 2020, Farabougou est l'un des premiers villages du Mali à avoir été soumis à un intense blocus par les jihadistes du Jnim : assassinats, enlèvements, interdiction de mouvements : le village était alors devenu le symbole des souffrances des populations maliennes. Le colonel Assimi Goïta, qui était à l'époque vice-président de transition, s'était personnellement rendu à Farabougou, en hélicoptère, pour témoigner du soutien des autorités de transition (le colonel Assimi Goïta n'est officiellement devenu président de transition qu'en juin 2021, après un second coup d'État).



Un an plus tard, en mars 2021, un accord de paix local inédit avait été conclu directement avec le Jnim, ce qui avait permis aux habitants de retourner cultiver leurs champs et d'approvisionner le village.