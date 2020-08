Mali : cinq morts dans une attaque contre l’armée

L'armée malienne a subi dimanche des pertes lors de deux attaques simultanées dans le centre du pays qui ont fait cinq morts et cinq blessés.



La double attaque s'est produite à la mi-journée dans le cercle de Niono, dans la région de Ségou, à une centaine de kilomètres de la frontière mauritanienne.



"Entre Goma-Coura et Diabaly, une mission des Forces Armées Maliennes, FAMa a été accrochée par des terroristes. Au même moment le camp de Gomacoura a été attaqué à l'arme lourde", explique l'armée sur sa page Facebook.



"Au cours de cette attaque, les FAMa ont enregistré un bilan provisoire de 5 morts, 5 blessés et des véhicules détruits. Côté ennemi, aucun bilan n'est encore disponible. Un renfort y a été dépêché. Les fouilles sont toujours en cours", précise l'armée.