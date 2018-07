Mali: face à la sécheresse, les éleveurs quittent Ménaka pour le Niger

Ainsi la vidéo montrant de présumés militaires exécutant des civils continue de faire réagir la classe politique. Au QG du parti de Me Akere Muna, candidat à la présidentielle d'octobre et actuel vice-président de Transparency international au Cameroun, c'est l'indignation. Voir de telles exécutions sommaires sur le sol camerounais, si elles sont avérées, nous a choqué, nous déclare son porte-parole, Paul Mahel, interrogé par RFI. « On espère que le gouvernement va diligenter une enquête, qu'elle sera rendue publique et que... s'il était avéré que c'était en territoire camerounais et avec des soldats camerounais, ceux-ci soient châtiés avec la dernière sévérité. »



Pour Amnesty pas de doute: ce sont bien des militaires camerounais



Amnesty International affirme que les hommes armés exécutant deux femmes et leurs enfants dans cette vidéo devenue virale sur Internet sont bien des militaires camerounais. L'ONG dit avoir réuni des «preuves crédibles» qui l'attestent. Dans un communiqué publié hier (jeudi), l'ONG précise encore que la vidéo a été tournée dans le nord du pays où l'armée camerounaise est engagée contre les jihadistes de Boko Haram.



Ilaria Allegrozi, chercheuse spécialiste de la région du lac Tchad pour Amnesty International à Londres demande qu'une enquête indépendante et crédible soit menée. « Nous avons mené des analyses approfondies des armes, des dialogues et des uniformes qu'on voit dans la vidéo, avec des techniques de vérifications numériques et des témoignages sur le terrain. Et tout cela suggère fortement que ceux qui ont perpétré ces exécutions sont des soldats camerounais. En termes d'armes utilisées par exemple... c'est dur de se tromper. La vidéo montre vraiment clairement des uniformes utilisés par l'armée camerounaise et des armes qui concordent avec celles de l'armée camerounaise.»



En termes de paysage, nous avons pu déterminer que la vidéo a été filmée dans la zone de Mayo Tsanaga, dans l'extrême nord du Cameroun.



Et aussi ce qui est choquant dans cette vidéo, c'est que les soldats peuvent être identifiés ! Parmi les soldats visibles sur la vidéo, il y a un soldat de second rang qui est appelé par un autre "Cobra" et un autre caporal chef appelé "Tsho-tsho"... Et ces noms veulent dire que ce groupe peut être identifié.»