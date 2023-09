Mali : l'Armée annonce l'arrestation de plusieurs individus soupçonnés d'activités terroristes

Les troupes maliennes ont informé avoir mené plusieurs opérations visant à contrer des menaces potentielles. Ces efforts ont abouti à l'arrestation de plusieurs individus soupçonnés d'activités terroristes, ainsi qu'à la saisie d'une quantité significative d'armes et de munitions.



D’après le document parvenu à PressAfrik, « les Forces Armées Maliennes (FAMa) sont actuellement en état d'alerte dans le secteur n°3 de l'opération Maliko pour défendre leurs positions et garantir la paix et la sécurité des populations locales. La mission première des FAMa dans cette opération consiste à éliminer la menace ennemie, à dissuader toute action hostile et à assurer la protection des civils ».



Cette annonce fait suite à une attaque perpétrée par des forces hostiles contre le camp militaire de Léré le 17 septembre 2023. Par conséquent, les autorités militaires maliennes s'engagent à maintenir cette stabilité à long terme sur l'ensemble du territoire national. Ce, dans le but de défendre la souveraineté du pays et à garantir la sécurité de ses citoyens.