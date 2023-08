Mali: l'ONU se retire du camp de Ber, dans le nord, pour cause de tensions

La Mission des Nations unies au Mali annonce, ce dimanche 13 août, qu'elle quitte plus tôt que prévu un des camps où elle était installée. « La Minusma a anticipé son retrait de Ber en raison de la dégradation de la sécurité dans la zone et des risques élevés que cela fait peser sur nos casques bleus », affirme la mission onusienne dans un message sur X (anciennement Twitter), sans précision sur la date de départ initialement prévue et les effectifs concernés.