Mali: le G5 Sahel et la coopération bilatérale au cœur de la rencontre entre Macron et N’Daw

Le tête-à-tête entre les deux présidents a duré une trentaine de minutes et la discussion a tourné autour du prochain sommet G5 de N’Djamena. Mais, il a aussi été question de la transition au Mali, confie-t-on dans l’entourage de Bah N’Daw, de son rythme, de ce qui a été fait et de ce qui n’a pas été mis en œuvre.



Entretien franc

Les échanges ont été directs, ajoute Zeini Moulaye, le ministre malien des Affaires étrangères, mais cette première prise de contact s’est visiblement bien passée. L’entretien a été franc et nécessaire a conclu Bah N’Daw devant certains membres de son entourage.



Pour sa première rencontre avec un dirigeant hors Cédéao, le président de transition malien était accompagné de trois de ses ministres, celui des Affaires étrangères ainsi que ceux de la Défense et de l’Administration territoriale. Les colonels Sadio Camara et Abdoulaye Maiga, tous les deux issus de l’ex-junte, ont également pris part à ce déjeuner de travail.