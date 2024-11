Mali : le Premier ministre Choguel Maïga démis de ses fonctions après avoir critiqué les militaires au pouvoir

Choguel Maïga n’est plus le Premier ministre du Mali. Un décret présidentiel lu mercredi 20 novembre soir à la télévision d’État ORTM, par le secrétaire général de la présidence, met un terme aux fonctions du Premier ministre et à celles de tous les membres du gouvernement.



Ce limogeage semblait inéluctable après les propos virulents tenus samedi 16 novembre par le désormais ex-Premier ministre. Il avait notamment reproché aux militaires au pouvoir de ne pas l'impliquer dans les décisions et d'avoir reporté unilatéralement les élections devant marquer le retour à l'ordre constitutionnel.



Avec RFI