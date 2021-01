Mali: le président de transition reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée

Le président français Emmanuel Macron a accueilli ce 27 janvier au matin le président malien de Transition, Bah N'Daw. Les deux hommes sont ensuite rentrés dans le palais présidentiel où les attendaient Florence Parly, la ministre française des Armées, et Jean-Yves Le Drian, le patron de la diplomatie française. Au menu des discussions, le prochain sommet du G5 Sahel qui se tiendra les 15 et 16 février prochains à N'Djamena au Tchad.



Cette entrevue s’inscrit dans la lignée des rendez-vous avec le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le Nigérien Mahamadou Issoufou et le Tchadien Idriss Déby, explique-t-ton dans l’entourage du président français.



Reconnaissance internationale

Mais cette visite du président de Transition malien n’est pas si anodine. Il s'agit de la première fois que Bah N’Daw est reçu par le président d’un pays hors de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao). En l’accueillant avec maints égards, Paris offre ainsi une sorte de reconnaissance internationale à un président propulsé à la tête du pouvoir malien par une junte militaire.