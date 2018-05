Mali : les deux enseignants kidnappés ont été libérés

​Plus de peur que de mal pour deux enseignants du lycée de Tenenkou enlevés jeudi 17 mai et relâchés finalement vendredi soir. Les deux professeurs ont passé la nuit à Mopti. Aucune information n'a encore filtré sur les modalités de leur libération. Ils avaient été kidnappés à une trentaine de kilomètres de Mopti par deux hommes à moto et deux complices arrivés dans un second temps sur les lieux. Ils ont été particulièrement ciblés par les assaillants : plus d'une vingtaine de passagers se trouvaient dans la même camionnette mais n'ont pas été inquiétés.