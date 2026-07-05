Sahel : l'Union africaine condamne les « attaques terroristes coordonnées » perpétrées au Mali

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), S.E. Mahmoud Ali Youssouf, a fermement condamné les attaques terroristes coordonnées qui ont frappé le Mali le samedi 4 juillet 2026. Selon un communiqué officiel de l'organisation daté de ce dimanche, 5 juillet 2026, ces assauts ont ciblé simultanément plusieurs localités du nord, du centre et du sud du pays.



S.E. Mahmoud Ali Youssouf a exprimé ses « condoléances aux familles des victimes » ainsi que sa « profonde compassion envers toutes les personnes affectées ». Il a réaffirmé la « pleine solidarité » de l’Union africaine avec le peuple et les autorités maliennes face à cette nouvelle épreuve.



Selon le chef de l’instance continentale, ces événements rappellent que le terrorisme et l’extrémisme violent demeurent une « menace grave pour le Mali, le Sahel et l’ensemble du continent ». Il a souligné la nécessité d'intensifier les efforts collectifs pour la paix et la stabilité, tout en insistant sur « la protection des populations civiles » et le respect du droit international humanitaire.



L'Union africaine réitère son « engagement indéfectible » à soutenir le gouvernement malien ainsi que les initiatives régionales pour éradiquer le terrorisme dans la sous-région.