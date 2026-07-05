Mali: les rebelles indépendantistes du FLA ont pris position dans la localité stratégique d'Anéfis

Les principaux affrontements se sont déroulés dans la localité d'Anéfis dans le grand nord du Mali. Après deux heures de combats, les rebelles indépendantistes du FLA ont pris position dans cette localité stratégique, fait de nombreux prisonniers dans les rangs de l’armée malienne. Les mercenaires russes, soutien des troupes régulières, se sont alors regroupés dans le camp militaire de la ville où ils étaient toujours ce samedi nuit.



À Gao, principale ville du nord du Mali, et dans trois localités du centre du pays, les groupes rebelles coalisés ont harcelé les troupes régulières. L’armée malienne de son côté affirme avoir repoussé et infligé des pertes à l’ennemi. Plus au sud, à quelques dizaines de kilomètres de la capitale malienne, les djihadistes affiliés à Al-Qaïda ont mené une attaque spectaculaire contre une prison civile, avant de repartir.



Ces actions armées coordonnées ont épargné les villes de Bamako et surtout de Kati, fief de la junte. Pour des observateurs, c’est une preuve que les attaques pourraient se poursuivre.